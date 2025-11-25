'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना ने जीता 'टिकट टू फिनाले', रेस से बाहर हुए ये सदस्य
क्या है खबर?
सलमान खान का 'बिग बॉस 19' फिनाले वीक के बेहद करीब पहुंच गया है। फैमिली वीक के बाद, कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गईं, जिसके बाद फिनाले में जगह हासिल करने के लिए सिर्फ 8 सदस्य आपस में टकराएंगे। इस बीच, बिग बॉस ने घरवालों को 'टिकट टू फिनाले' का दीदार कराया। एक टास्क के दौरान उन्हें फिनाले में जगह बनाने का माैका दिया गया था, जिसमें गौरव खन्ना जीत गए। वहीं 3 सदस्य प्रबल दावेदार बने हैं।
रेस
'टिकट टू फिनाले' की रेस में दावेदार बने ये सदस्य
इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि गौरव 'टिकट टू फिनाले' टास्क में गौरव ने सर्वश्रेरूष्ठ प्रदर्शन किया और फिनाले वीक में जगह बना ली है। हालांकि, एपिसोड अभी टेलीकास्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा 'BB तक' ने अपनी पोस्ट में अन्य 3 सदस्यों को दावेदार बताया है, जिसमें अशनूर कौर, प्रणित माेरे और फरहाना भट्ट शामिल हैं। अशनूर का नाम लोगों के लिए चौंकाने वाला है क्योंकि उनकी गेम शुरुआत से कमजोर है।
झटका
इन 3 सदस्यों को लगा झटका
अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके हिसाब से 'टिकट टू फिनाले' जीतने में 3 सदस्य नाकाम रह गए हैं। इसमें पहला नाम गायक अमाल मलिक का है। तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और मालती चाहर भी रेस से बाहर हो गई हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त घर में मौजूद सभी सदस्य नॉमिनेट हैं, जिनमें से तान्या, शहबाज, मालती और अमाल की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में होगा।