गौरव खन्ना ने जीता 'टिकट टू फिनाले' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@gauravkhannaofficial)

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना ने जीता 'टिकट टू फिनाले', रेस से बाहर हुए ये सदस्य

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Nov 25, 202511:12 am

क्या है खबर?

सलमान खान का 'बिग बॉस 19' फिनाले वीक के बेहद करीब पहुंच गया है। फैमिली वीक के बाद, कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गईं, जिसके बाद फिनाले में जगह हासिल करने के लिए सिर्फ 8 सदस्य आपस में टकराएंगे। इस बीच, बिग बॉस ने घरवालों को 'टिकट टू फिनाले' का दीदार कराया। एक टास्क के दौरान उन्हें फिनाले में जगह बनाने का माैका दिया गया था, जिसमें गौरव खन्ना जीत गए। वहीं 3 सदस्य प्रबल दावेदार बने हैं।