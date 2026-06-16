करण जौहर का मलयालम सिनेमा में डेब्यू, धर्मा प्रोडक्शंस ने 'ओडियन' से किया धमाकेदार एंट्री

करण ने की मलयालम सिनेमा की कहानी की तारीफ

करण ने मलयालम सिनेमा के कहानी कहने के अंदाज की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से मलयालम सिनेमा के कहानी कहने के तरीके के बड़े प्रशंसक रहे हैं।

उनके मुताबिक, वहां के फिल्मकारों का हुनर, उनका साहस और जिस तरह वे अपने दर्शकों पर भरोसा करते हैं, ये सब देखकर वे हमेशा बेहद प्रभावित होते रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त मलयालम सिनेमा के साथ मिलकर काम करने का यह एकदम सही मौका है।

करण ने बताया कि 'ओडियन' की कहानी केरलम की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस कहानी को अब बड़े दर्शकों तक पहुंचाना यह दिखाता है कि क्षेत्रीय कहानियां कितनी दमदार और दिलचस्प फिल्में बन सकती हैं।