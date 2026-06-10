धनुष की धमाकेदार वापसी, 2 नई फिल्मों में आएंगे नजर; एक तो होगी महा-एक्शन फिल्म

फिल्म में धनुष के साथ मुख्य भूमिका में ये अभिनेत्री आएगी नजर

सरुथई शिवा के साथ इस फिल्म से पहले, धनुष एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसे फिलहाल 'डी55' नाम दिया गया है।

राजकुमार पेरियासामी इस फिल्म के निर्देशक रहेंगे और यह वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। इस फिल्म में साईं पल्लवी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आ सकती हैं और मामूटी भी अहम किरदार निभा सकते हैं।

हाल ही में धनुष की फिल्म 'करा' रिलीज हुई थी। यह फिल्म 90 के दशक की कहानी पर आधारित थी, जिसमें एक ऐसे चोर की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी पुरानी आपराधिक जिंदगी छोड़ना चाहता है, लेकिन जब उसका पुश्तैनी घर बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो उसे मजबूरी में वापस उसी दलदल में लौटना पड़ता है।

फिल्म ने दुनिया भर में 53.65 करोड़ रुपये की कमाई की थी। हालांकि, इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।