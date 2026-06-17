धनुष के बेटे यात्रा राजा रखने जा रहे हैं फिल्मी दुनिया में धमाकेदार कदम, पिता संभालेंगे निर्माण की कमान
धनुष के बड़े बेटे यात्रा राजा अब अपनी पहली फिल्म में अभिनय करने वाले हैं। इस फिल्म को उनके पिता धनुष खुद निर्मित कर रहे हैं।
फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी करेंगे, जबकि संगीत जी वी प्रकाश दे सकते हैं। अभी फिल्म की प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है और रूप परीक्षा भी पूरा हो चुका है।
ऐसे में, जल्द ही इसका आधिकारिक लॉन्च इवेंट होने की संभावना है।
यात्रा रखने जा रहे हैं फिल्मों में पहला बड़ा कदम
अप्रैल, 2026 में धनुष ने बताया था कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी परिस्थितियों के चलते अभिनय करना शुरू किया था।
धनुष ने तब यह भी कहा था, 'यात्रा अभी सिर्फ 19 साल का है और मैं उसे आज भी बच्चा ही मानता हूं। मुझे नहीं पता कि वह क्या बनेगा, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा।'
इस फिल्म से पहले, यात्रा ने गीतकार के तौर पर भी हाथ आजमाया था। उन्होंने धनुष की फिल्म 'नीलावुक्कु एन मेल एन कधम' के गाने 'गोल्डन स्पैरो' के लिए 4 लाइनें लिखी थीं।
अभिनेता एस.जे. सूर्या ने तब दावा किया था कि यात्रा ने ही इसके बोल लिखे थे। हालांकि, गाने के ज्यादातर बोल अरिवु ने तैयार किए थे।
इस तरह फिल्मों की दुनिया में यात्र का यह पहला बड़ा कदम माना जा रहा है।