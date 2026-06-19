धनुष की फिल्म 'ओम' से उठा पर्दा, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

'ओम' में मामूटी निभाएंगे ये किरदार

मलयालम के मशहूर अभिनेता मामूटी फिल्म में कार्तिकयन का किरदार निभा रहे हैं। उनका यह किरदार भी असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित है।

बताया जाता है कि निर्देशक राजकुमार ने उन्हें 2 घंटे तक पूरी कहानी सुनाई थी, जिसके बाद मामूटी इस फिल्म से जुड़ने को तैयार हुए।

साई पल्लवी और श्रीलीला भी इसमें अहम भूमिकाओं में हैं, जो उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका देंगी।

फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है, जबकि एझिल अरसु ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है।

फिल्म 'ओम' बड़े पर्दे पर भरपूर मनोरंजन के साथ-साथ आज के समाज के मुद्दों पर गहरी सोच वाली कहानी भी पेश करेगी।