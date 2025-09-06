अजय देवगन इन 7 फिल्मों से तोड़ेंगे रिकॉर्ड, सलमान खान की ईद पर भी किया कब्जा

अजय देवगन पिछली बार फिल्म 'रेड 2' में नजर आए थे, जिसने बॉक्स आफिस पर बढ़िया कमाई की थी। आने वाले दिनों में भी अभिनेता दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजय के खाते से एक से बढ़कर एक फिल्में जुड़ी हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं। अब उन्होंने अपनी फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज तारीख से भी पर्दा हटा दिया है। एक नजर अजय की आने वाली फिल्मों पर।

#1 'दे दे प्यार दे 2' 'दे दे प्यार दे' की अपार सफलता के बाद अब निर्माता लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। अजय इस फिल्म में एक बार फिर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आएंगे। आर माधवन फिल्म में रकुल के पिता का किरदार निभाने वाले हैं। 'दे दे प्यार दे 2' पहले 1 मई, 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली थी और अब ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।

#2 'धमाल 4' अजय 'धमाल 4' लेकर दर्शकों का दिल और दिमाग लूटने आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और वह अगले साल ईद पर इसे रिलीज करेंगे। ईद पर सलमान खान हर साल अपनी फिल्में लेकर आते हैं, लेकिन साल 2024 में जब उन्होंने अपनी ईद पर कोई फिल्म रिलीज नहीं की तो अजय अक्षय कुमार ने अपना-अपना कब्जा कर लिया था। अब 'धमाल 4' को रिलीज करने के लिए भी अजय ने ईद 2026 को चुना है।

#3 'गोलमाल 5' रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' की 5वीं किस्त के लिए प्रशंसक बहुत उत्साहित हैं। रोहित के करियर के लिए यह सीरीज मील का पत्थर साबित हुई है। 'गोलमाल' की अपार सफलता के बाद रोहित, अजय के साथ साल 2008 में 'गोलमाल रिटर्न्स', साल 2010 में 'गोलमाल 3' और साल 2017 में 'गोलमाल अगेन' लेकर आए। इन चारों भागों को भी दर्शकों को खूब प्यार मिला। अब 'गोलमाल 5' 2026 की शुरुआत में रिलीज होगी।

#4 और #5 'दृश्यम 3' और 'शैतान 2' 'दृश्यम 3' अजय की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' की जबरदस्त सफलता के बाद अब फिर खाकी वर्दी में अपना दमखम दिखाएंगे। निर्माता-निर्देशक अभिषेक पाठक की इस फिल्म में अक्षय खन्ना और तब्बू भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म इसी साल दर्शकों के बीच आएगी। उधर 'शैतान' के हिट होने के बाद आर माधवन के साथ अजय इसकी दूसरी किस्त 'शैतान 2' भी लेकर आ रहे हैं, जो साल 2027 में पर्दे पर आएगी।