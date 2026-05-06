मोहनलाल के छोटे रोल पर निर्देशक बोले- फैंस को खुश करने के लिए नहीं, कहानी के लिए बनाई गई 'पेट्रियट'

"कहानी पहले, स्टारडम बाद में"

महेश नारायणन ने स्पष्ट किया कि मोहनलाल सहित फिल्म के सभी कलाकारों को उनकी भूमिकाओं की लंबाई के बारे में पहले से पता था और उन्होंने अपनी सहमति से ये रोल चुने थे। नारायणन के अनुसार, 'पेट्रियट' का उद्देश्य दर्शकों की उम्मीदों को खुश करने के बजाय फिल्म की कहानी के साथ न्याय करना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मोहनलाल का छोटा किरदार कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला था तो इसकी वजह यह थी कि फिल्म में दिखावटी प्रचार के बजाय कहानी की गहराई और असलियत को प्राथमिकता दी गई।

