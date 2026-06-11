निर्देशक बुची बाबू साना ने मांगी माफी, 'पेड्डी' ने फिर भी हफ्तेभर में कमाए 271 करोड़

'पेड्डी' के निर्देशक बुची ने जाह्नवी के रोल के लिए मांगी माफी

सातवें दिन 'पेड्डी' ने विदेशों से 80 लाख कमाए। इसके साथ ही, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 11वीं तेलुगू फिल्म भी बन गई।

इस कामयाबी ने राम को बॉक्स ऑफिस के एक बड़े सितारे के तौर पर और मजबूत कर दिया है।

फिल्म के निर्देशक बुची बाबू साना ने जाह्नवी का किरदार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और भविष्य की फिल्मों में महिलाओं के सम्मानजनक चित्रण का वादा किया है।

फिल्म में राम और जाह्नवी के साथ विजय सेतुपति, बोमन ईरानी और जगपति बाबू भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।