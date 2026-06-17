26.99 अरब कमाकर भी 'ऑब्सेशन' का सीक्वल नहीं, निर्देशक करी बार्कर ने बताई चौंकाने वाली योजना
लगभग 7 करोड़ के छोटे बजट में बनी हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने मई महीने से अब तक पूरी दुनिया में 26.99 अरब से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया है, लेकिन इसके बावजूद निर्देशक करी बार्कर इसके सीक्वल को लेकर कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं।
उनका कहना है कि वे एक ही किरदारों तक सीमित रहने के बजाय नई-नई कहानियों की तलाश करना चाहते हैं, भले ही उनके दिमाग में 'ऑब्सेशन 2' के लिए एक शानदार योजना मौजूद है।
'ऑब्सेशन' को एंथोलॉजी सीरीज में बदलेंगे करी
करी 'ऑब्सेशन' को एक एंथोलॉजी सीरीज में बदलने का मन बना रहे हैं। इसमें नई-नई कहानियां और अलग-अलग किरदार होंगे, जो सभी 'अपनी इच्छाएं सोच-समझकर मांगें' वाले मोड़ से गुजरेंगे।'
वे बताते हैं, 'यह असल में कोई सीक्वल नहीं होगा, दुनिया में कहने के लिए बहुत सी कहानियां हैं।'
इसके साथ ही, वे एक नई 'टेक्सास चेनसॉ मैसेकर' फिल्म का भी निर्देशन करने वाले हैं। यह फिल्म पुरानी पहचान बनाए रखते हुए भी एक ताजा दृष्टिकोण पेश करेगी।