26.99 अरब कमाकर भी 'ऑब्सेशन' का सीक्वल नहीं, निर्देशक करी बार्कर ने बताई चौंकाने वाली योजना मनोरंजन Jun 17, 2026

लगभग 7 करोड़ के छोटे बजट में बनी हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' ने मई महीने से अब तक पूरी दुनिया में 26.99 अरब से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया है, लेकिन इसके बावजूद निर्देशक करी बार्कर इसके सीक्वल को लेकर कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं।

उनका कहना है कि वे एक ही किरदारों तक सीमित रहने के बजाय नई-नई कहानियों की तलाश करना चाहते हैं, भले ही उनके दिमाग में 'ऑब्सेशन 2' के लिए एक शानदार योजना मौजूद है।