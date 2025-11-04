'दिल्ली क्राइम 3' का ट्रेलर जारी, शेफाली शाह-हुमा कुरैशी के दमदार अभिनय ने खींचा ध्यान

लेखन ज्योति सिंह 05:11 pm Nov 04, 202505:11 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन काफी समय से चर्चा में था। इसकी रिलीज तारीख पहले ही जारी हो चुकी थी। अब निर्माताओं ने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। शेफाली शाह फिर अपने दमदार किरदार DCP वर्तिका चतुर्वेदी को दोहराती नजर आई हैं, जिनके सामने हुमा कुरैशी चुनौती बनकर खड़ी हैं। रसिका दुग्गल, सायनी गुप्ता और मीता वशिष्ठ अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। 'दिल्ली क्राइम 3' को तनुज चोपड़ा ने निर्देशित किया है।