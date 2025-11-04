'दिल्ली क्राइम 3' का ट्रेलर जारी, शेफाली शाह-हुमा कुरैशी के दमदार अभिनय ने खींचा ध्यान
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन काफी समय से चर्चा में था। इसकी रिलीज तारीख पहले ही जारी हो चुकी थी। अब निर्माताओं ने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। शेफाली शाह फिर अपने दमदार किरदार DCP वर्तिका चतुर्वेदी को दोहराती नजर आई हैं, जिनके सामने हुमा कुरैशी चुनौती बनकर खड़ी हैं। रसिका दुग्गल, सायनी गुप्ता और मीता वशिष्ठ अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। 'दिल्ली क्राइम 3' को तनुज चोपड़ा ने निर्देशित किया है।
दिल्ली क्राइम 3
रोंगटे खड़े कर देगा 'दिल्ली क्राइम 3' का ट्रेलर
'दिल्ली क्राइम 3' का ट्रेलर 2 मिनट 31 सेकंड का है, जो नए अपराध की दिशा में ले जाता है। इस बार लड़ाई सिर्फ अपराध से नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियाें से होगी। हुमा ने अपने अभिनय में जान फूंक दी है और कहीं-कहीं पर वह शेफाली पर भारी पड़ती दिखी हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर को लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बता दें कि 'दिल्ली क्राइम 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को रिलीज की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
A crime that crosses every border, a criminal that crosses every line. Madam Sir and team take on Badi Didi 🚨— Netflix India (@NetflixIndia) November 4, 2025
Watch Delhi Crime Season 3, out 13 November, only on Netflix.#DelhiCrimeS3OnNetflix pic.twitter.com/rvEfEH3sb6