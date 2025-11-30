LOADING...
कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन एमएस उमेश का निधन, कैंसर से हारे जंग
कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन एमएस उमेश का निधन, कैंसर से हारे जंग

लेखन नेहा शर्मा
Nov 30, 2025
10:56 am
क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया है। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और यादगार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता एमएस उमेश का 80 की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 'गोलमाल राधाकृष्णा' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और कन्नड़ सिनेमा अपने दमदार अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के लिए उनकी हंसी का एक अनमोल हिस्सा अब सिर्फ यादें बनकर रह गया है।

