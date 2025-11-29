दीपिका पादुकोण से देओल परिवार का मिलन, अनीशा की शादी से बनेगा बॉलीवुड में नया रिश्ता

दीपिका पादुकोण के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली हैं। दरअसल, उनकी बहन अनीशा पादुकोण दुल्हन बनने वाली हैं। दुबई के एक बिजनेसमैन से उनकी सगाई हो चुकी है और अब पादुकोण परिवार शादी की तैयारी मं जुटने वाला है। अनीशा के मंगेतर को लेकर एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। उनके होने वाले दूल्हे का नाम है रोहन आचार्य, जिनसे शादी करने के बाद पादुकोण परिवार का देओल परिवार से रिश्ता जुड़ जाएगा। आइए जानते हैं कैसे।

रिश्ता पादुकोण और देओल परिवार का मिलन करांगी अलीशा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनीशा पादुकोण जिस शख्स से शादी करने जा रही हैं, उनका पारिवारिक रिश्ता देओल परिवार से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी के चलते चर्चा शुरू हो गई कि शादी के बाद दीपिका भी देओल परिवार की रिश्तेदार बन जाएंगी। हालांकि, अभी न तो शादी की तारीख पता है और ना कोई निजी जानकारी मिली है, लेकिन फिल्म जगत में इसे एक बड़ा और अप्रत्याशित रिश्ता बताया जा रहा है।

परिचय कौन हैं रोहन आचार्य और क्या करते हैं? अनीशा के बॉयफ्रेंड रोहन की बात करें तो वो फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। रोहन दुबई में रहते हैं। वो बिजनेसमैन हैं और अपने परिवार के साथ काम करते हैं। रोहन और दृशा की मां चिम्मू आचार्य दिवंगत फिल्म निर्माता बासु भट्टाचार्य और रिंकी रॉय भट्टाचार्य की बेटी हैं, वहीं रिंकी, बिमल रॉय की बेटी हैं। अनीशा बेंगलुरु में रहती हैं और वो रोहन को पिछले कई सालों से जानती हैं।

