दीपिका पादुकोण अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी ये खास काम, बोलीं- बहुत बड़ा सम्मान

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने बाहरी होने के बावजूद न सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। कान्स से लेकर ऑस्कर तक के मंच पर अपना जलवा बिखेर चुकीं दीपिका के नाम अब एक और बड़ी उपलब्णि जुड़ गई है। दरअसल, 'द लिव लव लाफ' (LLL) फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की पहली 'मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर' नियुक्त किया है।

बयान देश की मानसिक सेहत दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब दीपिका की अवसाद से जूझ रहे लोगों की मदद करने वाली संस्था 'द लिव लव लाफ' 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "दीपिका संग ये साझेदारी भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लेकर जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में मदद करेगी। इसके जरिए मानसिक सेहत पर आम चर्चा को बढ़ावा मिलेगा।"

खुशी क्या बोलीं दीपिका? दीपिका ने कहा, "मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पहली बार मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर बनने का बहुत बड़ा सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता दी है। मैं मंत्रालय के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने और हमारे देश की मानसिक सेहत को मजबूत करने के लिए तैयार हूं।" जेपी नड्डा के साथ दीपिका की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

ट्विटर पोस्ट दीपिका पादुकोण को मिली बड़ी जिम्मेदारी Renowned Indian actress Deepika Padukone has been appointed as the first-ever Mental Health Ambassador of the Union Ministry of Health & Family Welfare.



She expressed her deep honor in taking up this role and emphasized her commitment to supporting India’s ongoing efforts under… pic.twitter.com/lRa2LzcaMI — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 10, 2025