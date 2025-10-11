दीपिका पादुकोण अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी ये खास काम, बोलीं- बहुत बड़ा सम्मान
क्या है खबर?
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने बाहरी होने के बावजूद न सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। कान्स से लेकर ऑस्कर तक के मंच पर अपना जलवा बिखेर चुकीं दीपिका के नाम अब एक और बड़ी उपलब्णि जुड़ गई है। दरअसल, 'द लिव लव लाफ' (LLL) फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की पहली 'मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर' नियुक्त किया है।
बयान
देश की मानसिक सेहत दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब दीपिका की अवसाद से जूझ रहे लोगों की मदद करने वाली संस्था 'द लिव लव लाफ' 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "दीपिका संग ये साझेदारी भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लेकर जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में मदद करेगी। इसके जरिए मानसिक सेहत पर आम चर्चा को बढ़ावा मिलेगा।"
खुशी
क्या बोलीं दीपिका?
दीपिका ने कहा, "मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पहली बार मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर बनने का बहुत बड़ा सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता दी है। मैं मंत्रालय के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने और हमारे देश की मानसिक सेहत को मजबूत करने के लिए तैयार हूं।" जेपी नड्डा के साथ दीपिका की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
दीपिका पादुकोण को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Renowned Indian actress Deepika Padukone has been appointed as the first-ever Mental Health Ambassador of the Union Ministry of Health & Family Welfare.— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 10, 2025
She expressed her deep honor in taking up this role and emphasized her commitment to supporting India’s ongoing efforts under… pic.twitter.com/lRa2LzcaMI
संस्था
दीपिका ने कब रखी थी लिव लाफ लव संस्था की नींव?
दीपिका ने साल 2015 में लिव लव लाफ फाउंडेशन के नाम से मानसिक रोगों और रोगियों के लिए एक खास NGO की नींव रखी थी। मानसिक सेहत के प्रति लोगों के बीच जागरुकता और बढ़ाने के लिए दीपिका ने इसी NGO के 4 साल पूरे होने पर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर पहली लेक्चर सीरीज की शुरुआत की थी। दरअसल, दीपिका गंभीर डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं। इसी से उबरने के बाद उन्होंने लिव लव लाफ संस्था की स्थापना की थी।
आगामी फिल्में
दीपिका की आने वाली फिल्में
काम के मोर्चे पर बात करें तो दीपिका को जल्द ही साउथ के मशहूर निर्देशक एटली की अगली बहुचर्चित फिल्म में देखा जाएगा, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ बनी है। उधर शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म 'किंग' भी आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें वो सुहाना खान की मां और शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं। अभिषेक बच्चन फिल्म में विलेन बने हैं।