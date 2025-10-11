अमिताभ बच्चन को एक्टर से स्टार बनाने वाली फिल्म, जिसे ठुकरा चुके थे 5 दिग्गज सितारे

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे एक्टिंग करियर में कई यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। आज भले ही बॉलीवुड के शहंशाह एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर में खूब उतार-चढ़ाव झेले हैं। बिग बी ने कामयाबी की वो इबारत लिखी है, जिसे दोबारा लिख पाना मुमकिन नहीं है। अमिताभ 83 साल के हो गए हैं। आइए उनकी उस फिल्म के बारे में जानें, जिन्होंने उनके करियर को डूबने से बचाया था।

फिल्म 52 साल पहले रिलीज हुई थी अमिताभ की ये फिल्म अमिताभ की इस फिल्म का नाम था 'जंजीर', जो आज से लगभग 52 साल पहले सिनेमाघरों में आई थी। यही वो फिल्म थी, जिसने अमिताभ को राताें-रात सुपरस्टार बना दिया था। दरअसल, उस समय बिग बी फ्लॉप फिल्मों से परेशान थे और एक ऐसे मौके की तलाश में थे, जो उन्हें एक्टर से स्टार बना सके। लिहाजा मौके पर चौका जड़ते हुए उन्होंने 'जंजीर' का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसने उनकी बंद किस्मत का ताला खोला और उनकी नैया पार लगाई।

करियर इन 5 सितारों की ठुकराई फिल्म ने बनाया अमिताभ का करियर साल 1973 में आई 'जंजीर' को सलीम खान और जावेद अख्तर की सुपरहिट जोड़ी ने लिखा था। प्रकाश मेहरा फिल्म के निर्देशक थे, जो इसका प्रस्ताव सबसे पहले देव आनंद के पास लेकर गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में कोई गाना नहीं है तो वो भाग खड़े हुए। न सिर्फ देव आनंद, राजकुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने भी फिल्म ठुकरा दी थी। उधर मुमताज ने दूसरों की देखा-देखी फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए थे।

पहचान 'जंजीर' बनी अमिताभ के करियर के लिए 'मील का पत्थर' अमिताभ डेब्यू के बाद से ही एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। वो इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने तो इंडस्ट्री छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन जब उन्हें प्रकाश मेहरा ने 'जंजीर' के लिए बुलाया और कहानी सुनाई तो अमिताभ ने तुरंत हामी भर दी। ये फिल्म अमिताभ के करियर की पहली सुपरहिट पिक्चर साबित हुई। इसके बाद वाे एक्टर से स्टार बने और लोग उन्हें 'एंग्री यंगमैन' कहकर बुलाने लगे।