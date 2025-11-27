दिसंबर में रिलीज होने वाली हैं ये बड़ी फिल्में, पहली वाली पर चर्चा सबसे तेज

इस साल ' छावा ' से लेकर 'सैयारा' तक गई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, पर 2025 खत्म होने में अभी वक्त है। आने वाले दिनों में यूं तो कई फिल्में आ रही हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितने नोट छापेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन्हें लेकर दर्शकों की उत्सकुता चरम पर है।

#1 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी के निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बन रही फिल्म 'धुरंधर' से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। बजट के लिहाज से ये इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इसका बजट 250 करोड़ रुपये है। 'धुरंधर' में रणवीर एक स्पाई एजेंट बने हैं। सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त भी इस फिल्म में अहम भूमिका में हैं। 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है।

#2 'किस किस को प्यार करूं 2' कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किस को करूं' के सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। उन्होंने फिल्म को मोशन पोस्टर रिलीज कर बताया था कि इस बार दोगुनी मस्ती और चौगुनी हंसी के लिए तैयार रहें। फिल्म में इस बार कपिल 1 नहीं, बल्कि 4 हीरोइनों के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। साथ ही कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए मनजोत सिद्दू भी अहम किरदार में दिखेंगे। ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ रही है।

#3 और #4 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' और 'अवतार: फायर एंड एश' महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की कॉमेडी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। उधर ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फ्रैंचाइजी 'अवतार' की अगली किस्त 'अवतार: फायर एंड एश' भी इसी दिन सिनेमाघरों में आएगी। जेम्स कैमरून की 'अवतार' फ्रैंचाइजी दुनियाभर में जितनी पसंद की जाती है, उतनी ही दीवानगी इसकी भारत में भी देखने को मिलती है। अब एक बार फिर फैंस शानदार विजुअल्स, नई कहानी और पैंडोरा की दुनिया में वापस जाने को तैयार हैं।