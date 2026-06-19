'ओएम' की 'पुष्पा' से तुलना पर निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने दिया करारा जवाब, बोले- इसका पुष्पा से कोई संबंध नहीं
धनुष, मामूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला जैसे सितारों से सजी नई फिल्म 'ओएम' आजकल खूब चर्चा में है। फिल्म का शीर्षक और टीजर सामने आने के बाद से ही दर्शक इस पर लगातार बात कर रहे हैं।
कई लोगों को फिल्म के शीर्षक और टीजर में 'पुष्पा: द राइज' से कुछ समानताएं नजर आईं, लेकिन निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने तुरंत स्थिति साफ की।
राजकुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखते समय ही 'ओएम' शीर्षक तय कर लिया था। उनका कहना है कि फिल्मों में एक जैसे शीर्षक रखना कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है।
उनका मानना है कि फिल्म का शीर्षक नहीं, बल्कि उसकी कहानी ही सबसे अहम होती है।
निर्देशक बोले- 'ओएम' टीजर का 'पुष्पा' से कोई संबंध नहीं
राजकुमार ने टीजर को लेकर 'पुष्पा' से की जा रही तुलना का भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टीजर सिर्फ 'ओएम' की दुनिया की एक झलक है, बल्कि यह फिल्म की कहानी का कोई संकेत नहीं देता।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोनों फिल्मों के बीच कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही फिल्म से जुड़ी और भी खास जानकारियां सामने आएंगी।
फिल्म 'ओएम' 10 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का संगीत साईं अभ्यंकर ने तैयार किया है। निर्देशक राजकुमार ने चारों मुख्य कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ की और उनके प्रदर्शन को शानदार बताया।