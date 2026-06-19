'ओएम' की 'पुष्पा' से तुलना पर निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने दिया करारा जवाब, बोले- इसका पुष्पा से कोई संबंध नहीं मनोरंजन Jun 19, 2026

धनुष, मामूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला जैसे सितारों से सजी नई फिल्म 'ओएम' आजकल खूब चर्चा में है। फिल्म का शीर्षक और टीजर सामने आने के बाद से ही दर्शक इस पर लगातार बात कर रहे हैं।

कई लोगों को फिल्म के शीर्षक और टीजर में 'पुष्पा: द राइज' से कुछ समानताएं नजर आईं, लेकिन निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने तुरंत स्थिति साफ की।

राजकुमार ने बताया कि उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखते समय ही 'ओएम' शीर्षक तय कर लिया था। उनका कहना है कि फिल्मों में एक जैसे शीर्षक रखना कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है।

उनका मानना है कि फिल्म का शीर्षक नहीं, बल्कि उसकी कहानी ही सबसे अहम होती है।