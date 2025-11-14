'दे दे प्यार दे 2' रिव्यू: क्या अजय देवगन जीत पाए दर्शकों का दिल? यहां जानिए
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया था। जाहिर है कि 2019 में इसकी पहली किस्त रिलीज हुई थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था। अब 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यहां जानिए लोगों ने क्या कहा है।
पारिवारिक मनोरंजक
'दे दे प्यार दे 2' पारिवारिक मनोरंजक फिल्म
अजय और रकुल की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों ने इसे पारिवारिक मनोरंजक बताया है। एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण। ये बड़े पर्दे के लिए बनी एक 100 प्रतिशत पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। अजय देवगन और आर माधवन ने अपने मजाकिया अंदाज से एक बार फिर धमाल मचा दिया है। रकुल प्रीत और मीजान जाफरी ने कमाल कर दिया है!'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
perfect blend of comedy and drama. #DeDePyaarDe2 is a 100% family entertainer made for the big screens.. 👏— Lokesh meena (@Lokeshm124) November 14, 2025
Ajay Devgn and R. Madhavan kill it once again with their witty face-off..👍
Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri have totally nailed it! 👌
⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/VcXe6uiVfI
किरदार
अजय का किरदार लोगों को भाया
'दे दे प्यार दे 2' में अजय ने अपने किरदार को बखूबी पेश किया है, जो लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद लोग उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'यह एक मजेदार, रंगीन पारिवारिक ड्रामा है, जो आपको हंसाएगा भी और भावुक भी करेगा। अजय ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, और सबका दिल जीत लिया है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#DeDePyaarDe2 ⭐⭐⭐✨ 3.5/5— Mr Jaat Reviews (@Mrjaat0007) November 13, 2025
It's A Fun-Loaded Colorful Family Drama That Makes U Laugh & Gets Emotional Too.#AjayDevgn Has Portrayed His Character Brilliantly & Steal The Show❤️🔥#RMadhavan Was Great 🔥 & #MeezaanJafri Also Did Well.#RakulPreetSingh Did Good Job❤️#DDPD2 pic.twitter.com/GQlyk9mBzQ
फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की कहानी और कलाकार
'दे दे प्यार दे 2' का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। अजय और रकुल के अलावा आर माधवन, मिजान जाफरी, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर अहम किरदार में हैं। फिल्म में इस बार आशीष (अजय) अपनी 25 साल छोटी गर्लफ्रेंड आयशा (रकुल प्रीत) के घर गया है, जहां वो उसके माता-पिता से शादी का हाथ मांगता है। दिलचस्प बात ये है कि आयशा के माता-पिता की उम्र आशीष के बराबर है, जो फिल्म का अहम पहलू है।