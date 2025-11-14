'दे दे प्यार दे 2' रिव्यू: क्या अजय देवगन जीत पाए दर्शकों का दिल? यहां जानिए

पारिवारिक मनोरंजक 'दे दे प्यार दे 2' पारिवारिक मनोरंजक फिल्म अजय और रकुल की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों ने इसे पारिवारिक मनोरंजक बताया है। एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण। ये बड़े पर्दे के लिए बनी एक 100 प्रतिशत पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। अजय देवगन और आर माधवन ने अपने मजाकिया अंदाज से एक बार फिर धमाल मचा दिया है। रकुल प्रीत और मीजान जाफरी ने कमाल कर दिया है!'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट perfect blend of comedy and drama. #DeDePyaarDe2 is a 100% family entertainer made for the big screens.. 👏



Ajay Devgn and R. Madhavan kill it once again with their witty face-off..👍



Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri have totally nailed it! 👌



⭐️⭐️⭐️⭐️

किरदार अजय का किरदार लोगों को भाया 'दे दे प्यार दे 2' में अजय ने अपने किरदार को बखूबी पेश किया है, जो लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद लोग उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'यह एक मजेदार, रंगीन पारिवारिक ड्रामा है, जो आपको हंसाएगा भी और भावुक भी करेगा। अजय ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, और सबका दिल जीत लिया है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट #DeDePyaarDe2 ⭐⭐⭐✨ 3.5/5



#DeDePyaarDe2 ⭐⭐⭐✨ 3.5/5

It's A Fun-Loaded Colorful Family Drama That Makes U Laugh & Gets Emotional Too.#AjayDevgn Has Portrayed His Character Brilliantly & Steal The Show❤️🔥#RMadhavan Was Great 🔥 & #MeezaanJafri Also Did Well.#RakulPreetSingh Did Good Job❤️#DDPD2