'DDLJ' को पूरे हुए 30 साल, शाहरुख और काजोल ने कही ये बात
क्या है खबर?
बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाने वाली 'फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) ने आज (20 अक्टूबर) अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार शाहरुख खान और काजोल इसकी 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 20 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। हाल ही में एक साक्षात्कार में, शाहरुख ने DDLJ में राज की भूमिका के लिए दुनियाभर के प्रशंसकों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया।
बयान
प्यार के लिए मैं सचमुच आभारी हूं- शाहरुख
शाहरुख ने वैरायटी को बताया, "ऐसा लग नहीं रहा कि DDLJ को रिलीज हुए 30 साल हो गए।" उन्होंने कहा, "राज का किरदार निभाने के लिए दुनियाभर के लोगों से मिले प्यार के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस फिल्म ने दुनियाभर के लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है।" उन्होंने बताया कि कई जोड़ों ने उन्हें बताया कि DDLJ देखने के बाद उन्हें प्यार हो गया या उन्होंने शादी कर ली।
बयान
सिमरन मेरे लिए कभी खत्म नहीं होने वाला अध्याय- काजोल
फिल्म में सिमरन का किरदार निभाने वाली काजोल ने इस उपलब्धि को "अवास्तविक" बताया। उन्होंने कहा, "मेरे लिए सिमरन एक ऐसा अध्याय है जो कभी खत्म नहीं होता। वह देशभर की लाखों लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है।" उन्होंने आगे कहा, "जिन दर्शकों ने 16 साल की उम्र में इस फिल्म को पसंद किया था, वे अब इसे अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं और हर गुजरते साल के साथ इसे और भी गहराई से अपना रहे हैं।"