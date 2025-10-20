'DDLJ' को पूरे हुए 30 साल

'DDLJ' को पूरे हुए 30 साल, शाहरुख और काजोल ने कही ये बात

लेखन Manoj Panchal 12:51 pm Oct 20, 202512:51 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाने वाली 'फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) ने आज (20 अक्टूबर) अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार शाहरुख खान और काजोल इसकी 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 20 अक्टूबर, 1995 को रिलीज हुई थी। हाल ही में एक साक्षात्कार में, शाहरुख ने DDLJ में राज की भूमिका के लिए दुनियाभर के प्रशंसकों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया।