'थामा' की रिलीज से पहले OTT पर देखें ये हॉरर-कॉमेडी फिल्में, दिवाली हो जाएगी खास

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज को लेकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। अगर आप भी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो 'थामा' से पहले हम आपके लिए कुछ हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की सूची लेकर आए हैं। इन फिल्मों को घर बैठकर आप OTT पर देख सकते हैं और अपनी दिवाली की छुट्‌टी काे खास बना सकते हैं।

#1 & #2 'भूल भुलैया 3' और 'मुंज्या' अभिनेता कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' पिछले साल दिवाली, 2024 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रूह बाबा बनकर कार्तिक ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। आप इस फिल्म काे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मैडाॅक फिल्म्स की 'मुंज्या' भी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे साल 2024 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में शरवरी वाघ और अभय वर्मा मुख्य किरदार में थे। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।

#3 & #4 'फोन भूत' और 'रूही' साल 2022 में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'फोन भूत' रिलीज हुई थी। फिल्म में कैटरीना का बिल्कुल अलग तरह का अवतार देखने को मिला था। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियाे पर मौजूद है। इसके अलावा जाह्नवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'रूही' भी काफी मजेदार है। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजकुमार की कॉमिक टाइमिंग काफी दिलचस्प थी। 'रूही' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।