'सुपरगर्ल' का आखिरी धमाकेदार ट्रेलर जारी, मिली एल्कोक के एक्शन ने उड़ाए होश

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Jun 04, 202610:02 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के DC स्टूडियोज ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सुपरगर्ल' का आखिरी और धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' की अभिनेत्री मिली एल्कॉक को जबरदस्त एक्शन करते देख फैंस उत्साहित हो गए हैं। क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित फिल्म में मिली एक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं, जो दुनिया को बचाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि डेविड कोरेंसवेट 'सुपरमैन' के रूप में वापस लौटे हैं। दोनाें भाई-बहन मिलकर बुरे लोगों का सामना करते दिखे हैं।