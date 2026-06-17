दर्शन और उनकी पत्नी ने 'बॉस' पर लगाई हाई कोर्ट से रोक की गुहार, रेणुकास्वामी केस ने फिल्म को डाला कानूनी पचड़े में मनोरंजन Jun 17, 2026

थानुश शिवन्ना की मुख्य भूमिका वाली और लावा द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म 'बॉस' 19 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन रिलीज से ठीक पहले यह कानूनी पचड़े में फंस गई है।

अभिनेता दर्शन और उनकी पत्नी विजयालक्ष्मी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में गुहार लगाई है और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है।

उन्होंने उस हालिया कोर्ट ऑर्डर को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाने की इजाजत दी गई थी।