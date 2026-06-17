दर्शन और उनकी पत्नी ने 'बॉस' पर लगाई हाई कोर्ट से रोक की गुहार, रेणुकास्वामी केस ने फिल्म को डाला कानूनी पचड़े में

दर्शन और उनकी पत्नी ने 'बॉस' पर लगाई हाई कोर्ट से रोक की गुहार, रेणुकास्वामी केस ने फिल्म को डाला कानूनी पचड़े में
मनोरंजन
थानुश शिवन्ना की मुख्य भूमिका वाली और लावा द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म 'बॉस' 19 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन रिलीज से ठीक पहले यह कानूनी पचड़े में फंस गई है।
अभिनेता दर्शन और उनकी पत्नी विजयालक्ष्मी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में गुहार लगाई है और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है।
उन्होंने उस हालिया कोर्ट ऑर्डर को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाने की इजाजत दी गई थी।
'बॉस' रेणुकास्वामी मर्डर केस से है प्रेरित
रिपोर्टों के मुताबिक, 'बॉस' रेणुकास्वामी मर्डर केस से प्रेरित है, जिसमें अभिनेता दर्शन खुद आरोपी हैं।
दर्शन को इस बात पर ऐतराज है कि फिल्म में इस मामले से जुड़ी घटनाओं और किरदारों को कैसे दिखाया गया है।
अब 'बॉस' की रिलीज पूरी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट के अगले फैसले पर निर्भर करेगी। इस फैसले का इंतजार अब फिल्म के चाहने वालों और फिल्म से जुड़े लोगों को भी है।