फिल्म 'धुरंधर' ने दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026 में धमाका कर दिया।

इसे कुल 5 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। एक ओर इसे बेस्ट फिल्म का सम्मान मिला, जबकि रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया।

निर्देशक आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसके अलावा आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर को फिल्म के लिए 'प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर' का सम्मान दिया गया, वहीं अक्षय खन्ना ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।