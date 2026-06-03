'डकैत' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब और कहां आएगी फिल्म

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जानिए किस OTT पर दस्तक देगी 'डकैत'

शेनिल देव द्वारा निर्देशित 'डकैत: एक प्रेम कथा' 5 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर छाने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने ऐलान करते हुए लिखा, 'प्यार में बदला या प्यार से बदला। प्राइम वीडियो पर 'डकैत' 5 जून से हिंदी में।' फिल्म की कहानी प्यार, जातिवाद, विश्वासघात और बदले के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें इंटेंस इमोशनल थ्रिलर ड्रामा भरपूर मात्रा में परोसा गया है। अदिवि और मृणाल के अलावा, फिल्म में अनुराग कश्यप और अतुल कुलकर्णी भी हैं।