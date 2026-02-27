मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' का पहला गाना जारी, दिल जीत लेगी फहीम अब्दुल्लाह की आवाज

लेखन ज्योति सिंह 05:14 pm Feb 27, 202605:14 pm

क्या है खबर?

मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की आगामी फिल्म 'डकैत- एक प्रेम कथा' लंबे समय से चर्चा में है। पहले इसे मार्च, 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस बीच, लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने पहला गाना 'रूबरू' जारी कर दिया है। गाने को हिंदी और तेलुगु भाषाओं के साथ डब किया गया है, जो सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो चुका है।