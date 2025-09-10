अनुराग कश्यप की 3 कलाकारों वाली वो धांसू फिल्म, जिसने छुड़ा दिए थे दर्शकों के पसीने

अनुराग कश्यप का नाम बॉलीवुड के उन निर्देशकों में शुमार हैं, जिन्होंने दर्शकों को हटके और बेहतरीन फिल्मों की सौगात दी है। उनका एक अलग ही दर्शक वर्ग है और उनके चाहनेवालों को उनकी हरेक फिल्म का बेसब्री से इंतजार होता है। वो न सिर्फ एक शानदार निर्देशक, बल्कि एक कामयाब लेखक भी हैं। अनुराग 53 साल के हो गए हैं। आइए जानते हैं उनकी लिखी उस फिल्म के बारे में, जिसने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था।

फिल्म 26 साल पहले अनुराग ने लिखी थी 'कौन' की कहानी इस फिल्म का नाम है 'कौन', जो साल 1999 में यानी आज से 26 साल पहले दर्शकों के बीच आई थी। खास बात है कि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म महज 15 दिन में बनकर तैयार हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने छप्परफाड़ कमाई की थी। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और अनुराग कश्यप ने एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी थी, जिसे देख सिनेमाघरों में दर्शकों की चीखें निकल गई थीं।

स्टारकास्ट फिल्म में नजर आए थे केवल ये 3 कलाकार सस्पेंस से लबरेज इस फिल्म ने डराने के साथ-साथ दर्शकों को खूब चाैंकाया भी था। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी। इसमें अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म देख दर्शकों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। फिल्म में मनोज बाजपेयी और अभिनेता सुशांत सिंह नजर आए थे, लेकिन इनके सिवा फिल्म में कोई चौथा चेहरा देखने को नहीं मिला था।

कमाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की बंपर कमाई इस फिल्म का बजट महज सवा 2 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 6.83 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित थी, जो एक घर में अकेली रहती है, लेकिन उसके घर में 2 आदमी घुस आते हैं और एक-एक करके उनकी मौत होने लगती है। फिल्म की कहानी इतनी असरदार है कि ये आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। IMDb पर 7.8 रेटिंग वाली ये फिल्म यूट्यूब पर है।