'दायरा' रिव्यू: करीना कपूर के नाम पर मिला धोखा, जनता बोली- मेघना गुलजार ने किया महा-बोर

एक यूजर ने लिखा कि 'राजी' जैसी सफल फिल्में बनाने वाली मेघना गुलजार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 'दायरा' बहुत सुस्त और नीरस साबित हुई।

यूजर के मुताबिक, फिल्म की पटकथा बिल्कुल भी कसी हुई नहीं है और इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। प्रदर्शन की बात करें तो करीना कपूर कई दृश्यों में बेमन नजर आईं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने शानदार काम किया है।

यूजर की मानें तो फिल्म विषय के साथ न्याय करने में पूरी तरह से विफल रही।