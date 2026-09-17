मेघना गुलजार की 'दायरा' में क्या है खास? जानें कैसा है करीना और पृथ्वीराज का अभिनय?
मेघना गुलजार की नई फिल्म 'दायरा' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस अधिकारी बने हैं, जो एक गैंगरेप और हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाते नजर आते हैं।
फिल्म भारतीय न्याय प्रणाली को खंगालने की कोशिश तो करती है, लेकिन कुछ खास असर नहीं छोड़ पाती।
दमदार कलाकार और एक मजबूत कहानी का आधार होने के बावजूद, इसका प्रस्तुतिकरण दर्शकों को बांधे रखने में नाकाम रहता है।
करीना और पृथ्वीराज की अभिनय है जबरदस्त
डीसीपी कोहली के रूप में करीना ने अपने किरदार में गजब की दृढ़ता दिखाई है, वहीं पृथ्वीराज ने दूसरे पक्ष के अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका में गहराई डाली है।
एक साथ, इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। हालांकि, फिल्म की धीमी रफ्तार और सपाट डायलॉग कहीं-कहीं इसे बोझिल बना देते हैं।
अगर आप मेघना से 'तलवार' या 'राजी' जैसी किसी बेहतरीन फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह आपको निराश कर सकती है।