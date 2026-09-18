भारतीय क्रिकेट टीम के मुुख्य कोच गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर अहम बयान दिया है

गौतम गंभीर का हार्दिक पांड्या की वापसी पर बयान, कहा- नहीं कर सकते 10 ओवर गेंदबाजी

लेखन भारत शर्मा 10:49 am Sep 18, 202610:49 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में 3-0 से जीत करने के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हार्दिक अभी पूरी तरह मैच फिट नहीं हैं और वनडे में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते। बता दें कि हार्दिक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लगी चोट के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं।