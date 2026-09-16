पृथ्वीराज सुकुमारन की हिंदी फिल्मों का कैसा रहा हाल? अब करीना कपूर संग 'दायरा' से आस

पृथ्वीराज सुकुमारन ने साल 2012 में 'अय्या' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उनके साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में थीं।

फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमयी कलाकार की ओर आकर्षित हो जाती है।

पृथ्वीराज ने फिल्म में तमिल कलाकार सूर्या का किरदार निभाया था। हालांकि, फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कमजोर रहा।