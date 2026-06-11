वायरल बिरयानी जोक का ऐसा अंजाम, कॉमेडियन प्राणित मोरे को तो हटाना पड़ा इंस्टाग्राम
कॉमेडियन प्राणित मोरे ने अपने शो में हुए एक वायरल पल के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया है।
यह सब तब शुरू हुआ जब शो में बैठे एक दर्शक, हिमांशु जांगड़ा ने 370 रुपये में बिरयानी खरीदने के बाद यौन संबंध बनाने की उम्मीद जताते हुए एक मजाक किया।
प्राणित भी इस पर हंस पड़े और उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत आलोचना शुरू हो गई है।
स्टारविक डिजाइन कंपनी ने की हिमांशु की नौकरी जाने की पुष्टि
इस घटना से कुशा कपिला और खुशबू पटानी समेत आम यूजर्स के बीच काफी गुस्सा भड़का। हिमांशु को स्टारविक डिजाइन से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जिसकी पुष्टि कंपनी के संस्थापक ने एक्स पर किया।
इसके बाद हिमांशु और प्राणित दोनों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। हिमांशु ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया और प्राणित ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया है।
यह बहस अब भी जारी है कि कॉमेडी की सीमा क्या होनी चाहिए और स्टेज पर कलाकारों को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए।