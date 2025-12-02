रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' बनी वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत में अराेप लगाया गया कि अभिनेता ने गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह के दौरान देवी चामुंडादेवी का अपमान किया है। यही नहीं, रणवीर को उनकी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है।
टिप्पणी
रणवीर ने 'कांतारा' की तारीफ में कर दी थी ये टिप्पणी
IFFI 2025 के समापन समारोह में रणवीर स्टेज से ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की तरीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैंने 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या कहूं, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत आती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" जैसे ये रणवीर का ये क्लिप वायरल हुआ तो बवाल मच गया। लोगों का कहना है कि अभिनेता जिसे भूतनी बता रहे हैं, वह देवी चामुंडादेवी का किरदार था।
शिकायत
रणवीर के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत
HJS के सदस्य प्रमोद तुयेकर और दिलीप शेट्ये ने पणजी पुलिस स्टेशन पर शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में, रणवीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, HJS का कहना है कि चामुंडी दैव को तुलु समुदाय का एक पवित्र कुलदेवता माना जाता है और इस देवता का अपमानजनक चित्रण या वर्णन करना अपमान के समान है। उन्होंने अभिनेता द्वारा सार्वजनिक माफी की मांग की है।