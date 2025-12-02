टिप्पणी

रणवीर ने 'कांतारा' की तारीफ में कर दी थी ये टिप्पणी

IFFI 2025 के समापन समारोह में रणवीर स्टेज से ऋषभ शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की तरीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैंने 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या कहूं, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत आती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" जैसे ये रणवीर का ये क्लिप वायरल हुआ तो बवाल मच गया। लोगों का कहना है कि अभिनेता जिसे भूतनी बता रहे हैं, वह देवी चामुंडादेवी का किरदार था।