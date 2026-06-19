'कॉकटेल 2' को क्यों लगे 14 साल? शाहिद कपूर ने खोले कई बड़े राज
मनोरंजन
14 साल बाद अब 'कॉकटेल 2' बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। हाल ही में शाहिद कपूर ने इतने लंबे इंतजार की वजह बताई।
उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता दिनेश विजन का इस फिल्म से बहुत गहरा जुड़ाव है। शाहिद के मुताबिक, 'यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है'।
'कॉकटेल 2' की नई कास्ट करेगी रिश्तों की नई कहानी को बयां
इस बार 'कॉकटेल 2' में नए सितारे और नई कहानी होगी, लेकिन फिल्म का पुराना जादू बरकरार रहेगा, खासकर इसके गाने और प्यार को दिखाने का तरीका।
शाहिद कपूर मानते हैं कि रिश्तों पर यह नया नजरिया दर्शकों को खुद से जुड़ा महसूस कराएगा।