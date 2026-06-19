'कॉकटेल 2' को क्यों लगे 14 साल? शाहिद कपूर ने खोले कई बड़े राज मनोरंजन Jun 19, 2026

14 साल बाद अब 'कॉकटेल 2' बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। हाल ही में शाहिद कपूर ने इतने लंबे इंतजार की वजह बताई।

उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता दिनेश विजन का इस फिल्म से बहुत गहरा जुड़ाव है। शाहिद के मुताबिक, 'यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है'।