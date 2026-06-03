'जन नायकन' की रिलीज पर आया अपडेट

'जन नायकन' का खत्म होगा इंतजार? फिल्म की रिलीज पर आया ये बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 07:42 pm Jun 03, 202607:42 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' लंबे समय से अपनी रिलीज काे तरस रही है। पहले इसे 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड से हरी झंडी न मिलने के कारण फिल्म तब से अब तक अधर में लटकी है। इधर फैंस के मन में सवाल है कि सत्ता में आने के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी फिल्म रिलीज क्यों नहीं कर रहे? अब इसकी रिलीज से जुड़ा एक ताजा अपडेट आया है।