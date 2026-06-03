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'जन नायकन' का खत्म होगा इंतजार? फिल्म की रिलीज पर आया ये बड़ा अपडेट
'जन नायकन' की रिलीज पर आया अपडेट

'जन नायकन' का खत्म होगा इंतजार? फिल्म की रिलीज पर आया ये बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Jun 03, 2026
07:42 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' लंबे समय से अपनी रिलीज काे तरस रही है। पहले इसे 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड से हरी झंडी न मिलने के कारण फिल्म तब से अब तक अधर में लटकी है। इधर फैंस के मन में सवाल है कि सत्ता में आने के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी फिल्म रिलीज क्यों नहीं कर रहे? अब इसकी रिलीज से जुड़ा एक ताजा अपडेट आया है।

योजना

जन्मदिन पर मिल सकता है फैंस को तोहफा

ऑलवेज बॉलीवुड के अनुसार, 'जन नायकन' को मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन (22 जून) के अवसर पर रिलीज किया जा सकता है। पोस्ट में कहा गया है, "अब यह अंतिम और आधिकारिक हो गया है! 'जन नायकन' विजय के जन्मदिन पर आ रही है। बहुप्रतीक्षित फिल्म जना नायकन कथित तौर पर 21 जून को रिलीज होने वाली है, जो जोसेफ विजय के जन्मदिन के साथ मेल खाती है, जिससे यह अवसर उनके फैंस के लिए और भी खास हो जाता है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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आखिरी फिल्म

'जन नायकन' से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं फैंस 

विजय ने राजनीति में कदम रखने के बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि 'जन नायकन' उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म होगी। यही कारण है कि फैंस भी फिल्म से भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर फिल्म दोबारा रिव्यू के लिए भेजी गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि एच. विनोद द्वारा निर्देशित 'जन नायकन' जून में रिलीज हो जाएगी।

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