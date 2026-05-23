सेंसर बोर्ड में अटकी 'जन नायकन' का HD प्रिंट लीक, निर्माता ने किया खुलासा

सेंसर सर्टिफिकेट मिलते ही सामने आएगी 'जन नायकन' की रिलीज तारीख

निर्माता वेंकट के नारायण ने बताया कि वो बस CBFC के सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा वो तुरंत फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उनका मानना है कि अब फिल्म का नाम 'जन नायकन' और भी ज्यादा खास और अर्थपूर्ण हो गया है।