क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड संग 'द ओडिसी' का अब तक का सबसे बड़ा प्रीमियर होगा भारत में

स्टूडियो ने क्रिस्टोफर के इंडिया प्रीमियर को बताया बड़ा

क्रिस्टोफर का अपने भारतीय फैंस से हमेशा एक खास लगाव रहा है (याद कीजिए 'टेनिट' की रिलीज से पहले दर्शकों के लिए उनका मैसेज और 'इंटरस्टेलर' के वो हाउसफुल शोज)।

ऐसे में, मुंबई में उनकी फिल्म का प्रीमियर होना एक बड़ी घटना है, क्योंकि भारत में प्रीमियर होने वाली यह क्रिस्टोफर की पहली फिल्म है।

स्टूडियो के प्रतिनिधियों का कहना है कि हॉलीवुड के लिए यह भारत में अब तक के सबसे बड़े प्रमोशनल दौरों में से एक है और इस बारे में अभी और जानकारी सामने आएगी।