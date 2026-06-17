क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड संग 'द ओडिसी' का अब तक का सबसे बड़ा प्रीमियर होगा भारत में
क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' के प्रमोशन के लिए जुलाई में हॉलीवुड के बड़े सितारे मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ मुंबई आ रहे हैं।
उनकी यह फिल्म दुनियाभर के दौरे पर है और मुंबई का दौरा इसी का एक अहम हिस्सा है। खास बात यह है कि किसी बड़ी क्रिस्टोफर फिल्म के प्रीमियर के लिए भारत को पहली बार चुना गया है, जहां ये तीनों अभिनेता अपने फैंस से मुलाकात करेंगे।
स्टूडियो ने क्रिस्टोफर के इंडिया प्रीमियर को बताया बड़ा
क्रिस्टोफर का अपने भारतीय फैंस से हमेशा एक खास लगाव रहा है (याद कीजिए 'टेनिट' की रिलीज से पहले दर्शकों के लिए उनका मैसेज और 'इंटरस्टेलर' के वो हाउसफुल शोज)।
ऐसे में, मुंबई में उनकी फिल्म का प्रीमियर होना एक बड़ी घटना है, क्योंकि भारत में प्रीमियर होने वाली यह क्रिस्टोफर की पहली फिल्म है।
स्टूडियो के प्रतिनिधियों का कहना है कि हॉलीवुड के लिए यह भारत में अब तक के सबसे बड़े प्रमोशनल दौरों में से एक है और इस बारे में अभी और जानकारी सामने आएगी।