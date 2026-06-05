'द ओडिसी' के लिए IMAX टिकट की बुकिंग हो रही शुरू

फिल्म 'द ओडिसी' को भारत में IMAX पर देखने का मौका, टिकट बुकिंग का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Jun 05, 202607:33 pm

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। पिछले महीने इसका ट्रेलर जारी हुआ था, जिसने लोगों के उत्साह को दोगुना बढ़ाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह अत्याधुनिक IMAX फिल्म तकनीक का उपयोग करके शूट हुई पहली फीचर फिल्म है। सिंकॉपी कंपनी द्वारा निर्मित फिल्म देखने के लिए दुनियाभर के दर्शक ऑनलाइन और सिनेमाघरों में कतार में खड़े हैं। अब भारतीय दर्शक भी IMAX में फिल्म की बुकिंग कर सकते हैं।