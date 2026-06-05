फिल्म 'द ओडिसी' को भारत में IMAX पर देखने का मौका, टिकट बुकिंग का ऐलान
क्या है खबर?
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। पिछले महीने इसका ट्रेलर जारी हुआ था, जिसने लोगों के उत्साह को दोगुना बढ़ाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह अत्याधुनिक IMAX फिल्म तकनीक का उपयोग करके शूट हुई पहली फीचर फिल्म है। सिंकॉपी कंपनी द्वारा निर्मित फिल्म देखने के लिए दुनियाभर के दर्शक ऑनलाइन और सिनेमाघरों में कतार में खड़े हैं। अब भारतीय दर्शक भी IMAX में फिल्म की बुकिंग कर सकते हैं।
ऐलान
भारत में 'द ओडिसी' के IMAX टिकटों की बिक्री पर आया अपडेट
निर्माताओं ने भारतीय दर्शकाें का इंतजार खत्म करते हुए ऐलान किया है कि फिल्म के IMAX टिकट 8 जून, 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। वितरक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया ने 5 जून को इसका ऐलान कर दिया है। 'द ओडिसी' को नोलन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है, जिसका अनुमानित बजट 25 करोड़ डॉलर है। यह 17 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म में मैट डेमन और टॉम हॉलैंड जैसे सितारे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 BREAKING: #Odyssey Bookings Open for #IMAX in India on Monday, June 8th.— Divyansh (@Speaks_Div) June 5, 2026
For the 1st Time, we'll be able to book tickets alongside major International Markets & also before many others.
Mark the date: June 8th 2026.#TheOdysseyMovie releases on 17 July 2026! pic.twitter.com/5BzQWNQbDX