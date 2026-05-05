क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख भी आई

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am May 05, 202611:12 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द ओडिसी' इस साल सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 मई को निर्माताओं ने फिल्म का नया ट्रेलर जारी किया है। साथ में रिलीज तारीख भी बताई है। क्रिस्टोफर द्वारा निर्देशित और सह-निर्मित यह फिल्म ग्रीक पौराणिक कथा के नायक ओडीसियस की कहानी पर आधारित है। इस किरदार को मैट डेमन ने निभाया है। वहीं टॉम हॉलैंड, ओडीसियस के बेटे टेलीमाकस के किरदार में नजर आए हैं।