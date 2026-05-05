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क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख भी आई

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख भी आई

लेखन ज्योति सिंह
May 05, 2026
11:12 am
क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द ओडिसी' इस साल सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 मई को निर्माताओं ने फिल्म का नया ट्रेलर जारी किया है। साथ में रिलीज तारीख भी बताई है। क्रिस्टोफर द्वारा निर्देशित और सह-निर्मित यह फिल्म ग्रीक पौराणिक कथा के नायक ओडीसियस की कहानी पर आधारित है। इस किरदार को मैट डेमन ने निभाया है। वहीं टॉम हॉलैंड, ओडीसियस के बेटे टेलीमाकस के किरदार में नजर आए हैं।

इतिहास

IMAX कैमरे से शूट होने वाली पहली फिल्म बनकर रचेगी इतिहास

'द ओडिसी' पूरी तरह IMAX कैमरों से शूट की जाने वाली पहली कथात्मक फिल्म के रूप में इतिहास रचेगी। निर्माताओं ने इसके प्रचार के लिए जुलाई, 2025 में ही 70mm स्क्रीनिंग के टिकट जारी कर दिए थे। फिल्म की कहानी ट्रोजन युद्ध के नायक ओडीसियस की अपने घर इथाका पहुंचने की साहसिक यात्रा पर आधारित है। यह क्रिस्टोफर की 13वीं निर्देशित फीचर फिल्म है, जिसका निर्माण सिंकॉपी कंपनी के तहत हुआ है। फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

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