LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / चिरंजीवी ने किया वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी के बेटे का स्वागत, देखिए तस्वीर 
चिरंजीवी ने किया वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी के बेटे का स्वागत, देखिए तस्वीर 
चिरंजीवी ने कोनिडेला परिवार में किया वरुण-लावण्या के बच्चे का स्वागत

चिरंजीवी ने किया वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी के बेटे का स्वागत, देखिए तस्वीर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 10, 2025
06:04 pm
क्या है खबर?

वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी माता-पिता बन गए हैं। अभिनेत्री ने 10 सितंबर को रेनबो अस्पताल एक बेटे को जन्म दिया है। वरुण ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें लावण्या अपने बेटे को गोद में लिए हैं और वरुण उनके माथे को चूम रहे हैं। अब मेगास्टार चिरंजीवी ने वरुण और लावण्या के बेटे का कोनिडेला परिवार में स्वागत किया है। इसके साथ दादा चिरंजीवी ने बेहद खास नोट लिखा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर

कैप्शन

इस दुनिया में आपका स्वागत है- चिरंजीवी

चिरंजीवी ने कोनिडेला परिवार में नए मेहमान का स्वागत करते हुए इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर साझा की, जिसमें वह वरुण और उनके बेटे के साथ दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में चिरंजीवी ने लिखा, 'नन्हे, इस दुनिया में आपका स्वागत है। वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी को माता-पिता बनने की बधाई। नागबाबू और पद्मजा अब गौरवान्वित दादा-दादी बन गए हैं। नन्हे बच्चे के लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चे पर बना रहे।'

ट्विटर पोस्ट

चिरंजीवी ने दी बधाई