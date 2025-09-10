चिरंजीवी ने कोनिडेला परिवार में किया वरुण-लावण्या के बच्चे का स्वागत

चिरंजीवी ने किया वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी के बेटे का स्वागत, देखिए तस्वीर

लेखन दीक्षा शर्मा 06:04 pm Sep 10, 202506:04 pm

क्या है खबर?

वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी माता-पिता बन गए हैं। अभिनेत्री ने 10 सितंबर को रेनबो अस्पताल एक बेटे को जन्म दिया है। वरुण ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें लावण्या अपने बेटे को गोद में लिए हैं और वरुण उनके माथे को चूम रहे हैं। अब मेगास्टार चिरंजीवी ने वरुण और लावण्या के बेटे का कोनिडेला परिवार में स्वागत किया है। इसके साथ दादा चिरंजीवी ने बेहद खास नोट लिखा है।