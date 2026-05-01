अनन्या पांडे-लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' के टाइटल ट्रैक ने स्पॉटिफाई पर जमाया कब्जा

उपलब्धि

'चांद मेरा दिल' टाइटल ट्रैक ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

संगीत एल्बम 'चांद मेरा दिल' लगातार लोगों का दिल जीतते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह गाना स्पॉटिफाई इंडिया के टॉप 50 में शामिल हो गया है। यह खासकर युवाओं के बीच और आने वाले समय में और भी हिट गानों के साथ जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है। फिल्म की बात करें, तो विवेक सोनी द्वारा निर्दशित और करण जौहर द्वारा निर्मित यह 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।