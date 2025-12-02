'धुरंधर' की रिलीज का रास्ता साफ, सेंसर ने रणवीर सिंह की फिल्म को हरी झंडी दी

'धुरंधर' को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी

लेखन ज्योति सिंह 06:37 pm Dec 02, 202506:37 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दिखा दी है। 5 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म के आड़े आने वाली बाधा दूर हो चुकी है। CBFC का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए, 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक की मांग की थी। सेंसर द्वारा 'धुरंधर' को पास करना निर्माताओं के लिए राहत भरी खबर है।