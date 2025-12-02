'धुरंधर' की रिलीज का रास्ता साफ, सेंसर ने रणवीर सिंह की फिल्म को हरी झंडी दी
क्या है खबर?
अभिनेता रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दिखा दी है। 5 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म के आड़े आने वाली बाधा दूर हो चुकी है। CBFC का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए, 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक की मांग की थी। सेंसर द्वारा 'धुरंधर' को पास करना निर्माताओं के लिए राहत भरी खबर है।
सेंसर बोर्ड
सेंसर बोर्ड ने 'धुरंधर' को फिक्शन फिल्म बताया
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने 'धुरंधर' को 'काल्पनिक कृति' यानी फिक्शन फिल्म बताते हुए हरी झंडी दी है। साथ ही कहा कि 'धुरंधर' का दिवंगत अधिकारी मोहित शर्मा की जिंदगी से कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सेंसर से यह भी कहा कि और अधिक जांच के लिए फिल्म को भारतीय सेना के पास भेजने की जरूरत नहीं है। CBFC के इस फैसले से रणवीर की फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
मांग
इस वजह से उठी थी रोक की मांग
दरअसल, 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता द्वारा की गई थी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि फिल्म में रणवीर का किरदार, उनके बेटे की जिंदगी से अनाधिकृत रूप से प्रेरित है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि CBFC, फिल्म को प्रमाण पत्र देने से पहले उसकी दोबारा जांच करे। बता दें कि 'धुरंधर' आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह-निर्मित फिल्म है।