'बिग बॉस' का सबसे लंबा चलने वाला और सफल सीजन (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

ये है 'बिग बॉस' का सबसे लंबा चलने वाला और सफल सीजन, जानिए कौन था विजेता

10:51 pm Aug 11, 202510:51 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। सलमान खान के इस शो के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो का ट्रेलर आ चुका है। इस बार की थीम 'राजनीति' है। थीम से लेकर प्रतिभागियों और शो से जुड़ी हर जानकारी के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। आइए हम आपको 'बिग बॉस' के अब तक के सबसे सफल सीजन के बारे में बताते हैं।