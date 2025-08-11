ये है 'बिग बॉस' का सबसे लंबा चलने वाला और सफल सीजन, जानिए कौन था विजेता
क्या है खबर?
छोटे पर्दे का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। सलमान खान के इस शो के 19वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो का ट्रेलर आ चुका है। इस बार की थीम 'राजनीति' है। थीम से लेकर प्रतिभागियों और शो से जुड़ी हर जानकारी के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। आइए हम आपको 'बिग बॉस' के अब तक के सबसे सफल सीजन के बारे में बताते हैं।
सफल सीजन
TRP में भी सबसे अव्वल
'बिग बॉस' के इतिहास में केवल 13वां सीजन ऐसा रहा, जिसकी TRP सबसे ज्यादा 8.50 रही थी। यह 'बिग बॉस' का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे सफल सीजन है, जो पूरे 140 दिन तक चला। इस सीजन में दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल जैसे प्रतियोगियों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। दर्शकों ने न सिर्फ इनके खेल को पसंद किया, बल्कि इनकी दोस्ती और विवाद भी लंबे समय तक चर्चा में रहे।
विजेता
सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे विजेता
'बिग बॉस 13' का खिताब सिद्धार्थ ने हासिल किया था, वहीं आसिम इस शो के रनरअप रहे। इसमें सिद्धार्थ डे, पारस छाबड़ा, अबू मलिक, माहिरा शर्मा, देवोलीना भट्टाचार्जी, रश्मि देसाई, शेफाली बग्गा, दलजीत कौर, कोएना मित्रा और आरती सिंह बतौर प्रतियोगी नजर आए थे। हिंदुस्तानी भाऊ, तहसीन पूनावाला, खेसारी लाल यादव, शेफाली जरीवाला, हिमांशी खुराना, विशाल आदित्य सिंह और मुधरिमा तुली इस सीजन में बतौर वाइल्ड कार्ड आए थे। इस सीजन को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।