'रामायण 2' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@niteshtiwari22)

रणबीर कपूर की 'रामायण 2' पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं निर्माता, आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 04:57 pm Nov 19, 202504:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर लंबे वक्त से महाकाव्य 'रामायण' को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसे अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' को 2 किस्तों में रिलीज किया जाएगा। यह तो जगजाहिर है कि इसका पहला भाग 2026 में रिलीज होगा, और दूसरा भाग 2027 में रिलीज किया जाएगा। इस बीच, 'रामायण 2' की शूटिंग से जुड़ी ताजा जानकारी आई है।