'हैवान' के सेट से सामने आईं अक्षय कुमार और सैफ अली खान की तस्वीरें, यहां देखिए
क्या है खबर?
प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'हैवान' बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पहले ही कोच्चि में शुरू हो चुकी है। अब 'हैवान' के सेट से अक्षय और सैफ की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों निर्देशक प्रियदर्शन के साथ दिख रहे हैं। दोनों अभिनेता फिल्म की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें
40 प्रतिशत शूटिंग पूरी
रोमांचक थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की शूटिंग लगभग 40 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। कोच्चि के बाद अब फिल्म की बाकी शूटिंग वागामोन और ऊटी में हो रही है। इस फिल्म में अक्षय और सैफ के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। दोनों ने लगभग 17 साल बाद एक-दूजे से हाथ मिलाया है। 'हैवान' में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म अगले साल के मध्य तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
BTS images from Priyadarshan’s 98th film 'Haiwaan' with Akshay Kumar and Saif Ali Khan.— Neeti Roy (@neetiroy) September 22, 2025
Thespian Films and KVN Productions present #Haiwaan, reuniting #AkshayKumar and #SaifAliKhan after 17 years. The film also features Saiyami Kher and Shriya Pilgaonkar.
A taut,… pic.twitter.com/GvejmHQlwe