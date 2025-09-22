'हैवान' के सेट से सामने आईं अक्षय कुमार और सैफ अली खान की तस्वीरें, यहां देखिए 

तस्वीरें

40 प्रतिशत शूटिंग पूरी

रोमांचक थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की शूटिंग लगभग 40 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। कोच्चि के बाद अब फिल्म की बाकी शूटिंग वागामोन और ऊटी में हो रही है। इस फिल्म में अक्षय और सैफ के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। दोनों ने लगभग 17 साल बाद एक-दूजे से हाथ मिलाया है। 'हैवान' में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म अगले साल के मध्य तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी।