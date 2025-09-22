काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो के पहले एपिसोड में दिखेंगे सलमान-आमिर, पोस्टर जारी
क्या है खबर?
काजोल और ट्विंकल खन्ना जल्द ही अपना टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' लेकर आ रही हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों आए इस शो के टीजर और ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है। अब 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड के मेहमानों का खुलासा हो गया है। काजोल और ट्विंकल के टॉक शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान नजर आएंगे।
पोस्टर
कब और कहां देख पाएंगे यह शो?
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' का पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें काजोल और ट्विंकल के साथ सलमान और आमिर की झलक दिख रही है। इस टॉक शो का प्रीमियर 25 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाला है। बता दें कि इस शो के आगामी एपिसोड में गोविंदा, चंकी पांडे, वरुण धवन, विक्की कौशल और कृति सैनन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट जैसे कलाकार बतौर मेहमान नजर आएंगे।
ट्विटर पोस्ट
देखिए पोस्टर
clearing our calendars because the stars are aligning this Thursday ✨#TwoMuchOnPrime, New Talk Show, Sept 25@BeingSalmanKhan #AamirKhan @Banijayasia @mrsfunnybones @itsKajolD @deepak30000 @NegiR @BalanGirish @jahnvio #MrinaliniJain #ShyamRathi pic.twitter.com/RMNRxe2UOU— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 22, 2025