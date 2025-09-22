काजोल-ट्विंकल के टॉक शो के पहले मेहमान होंगे ये सितारे (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो के पहले एपिसोड में दिखेंगे सलमान-आमिर, पोस्टर जारी

लेखन दीक्षा शर्मा 02:34 pm Sep 22, 202502:34 pm

क्या है खबर?

काजोल और ट्विंकल खन्ना जल्द ही अपना टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना' लेकर आ रही हैं, जिसका दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों आए इस शो के टीजर और ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है। अब 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड के मेहमानों का खुलासा हो गया है। काजोल और ट्विंकल के टॉक शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान नजर आएंगे।