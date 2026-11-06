रसेल ब्रांड 4 मामलों में दोषी

कॉमेडियन रसेल ब्रांड रेप के दोषी करार, 3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप भी साबित

लेखन नेहा शर्मा 09:34 am Nov 06, 202609:34 am

क्या है खबर?

ब्रिटिश कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड को लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने रेप के एक और यौन उत्पीड़न के 3 मामलों में दोषी ठहराया है। ये फैसला उनके करियर के चरम समय (1999 से 2009 के बीच) के दौरान चार महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोपों पर चली सुनवाई के बाद आया है। 51 वर्षीय अभिनेता को अब इन संगीन अपराधों के लिए लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।