'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' 100 करोड़ कमाते ही गिरी नीचे, 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी बुरा हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Oct 30, 202509:38 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दिवाली जैसे बड़े त्योहार का फिल्म को भरपूर फायदा मिला। यही वजह है कि इसने कुल 8 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में जगह बना ली, लेकिन अगले ही दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी धीमी गति से चलने लगी है। देखिए दोनों का ताजा कलेक्शन।