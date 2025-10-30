'थामा' 100 करोड़ कमाते ही गिरी नीचे, 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी बुरा हाल

'थामा' 100 करोड़ कमाते ही गिरी नीचे, 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी बुरा हाल
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दिवाली जैसे बड़े त्योहार का फिल्म को भरपूर फायदा मिला। यही वजह है कि इसने कुल 8 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में जगह बना ली, लेकिन अगले ही दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी धीमी गति से चलने लगी है। देखिए दोनों का ताजा कलेक्शन।
थामा
'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान की फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.25 करोड़ का कारोबार किया है। 8वें दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ कमाते हुए 100 करोड़ के क्लब में जगह ली थी, लेकिन अगले ही दिन कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, 'थामा' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 104.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। बता दें कि इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी हैं।
हर्षवर्धन
हर्षवर्धन की फिल्म का बुरा हाल
मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के 9वें दिन का कलेक्शन रिकॉर्ड आ गया है। इसने 2.75 करोड़ रुपये कमाते हुए अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 52.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 30 करोड़ के बजट में बनी हर्षवर्धन और सोनम की इस फिल्म ने अपना बजट तो निकाल लिया है, लेकिन 100 करोड़ के क्लब में पहुंचना मुश्किल होगा।