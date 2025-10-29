सोनाक्षी सिन्हा को कैसे मिली सलमान खान की 'दबंग'? बोलीं- मेरी रजामंदी किसी ने नहीं ली

खुलासा "मैंने फैशन डिजाइनिंंग की थी, किस्मत से हीरोइन बनी" रणवीर अल्लाहबादिया से हालिया बातचीत में सोनाक्षी ने कहा, "मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी, और मेरा मन फैशन की दुनिया में कुछ करने का था। उस समय मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन किस्मत से मैं हीरोइन बन गई। मेरा झुकाव कभी पूरी तरह से फिल्मों की ओर नहीं था, लेकिन सलीम साहब और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से मेरी पहचान सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान से भी हुई।"

बेकब सलमान तो 16 की उम्र से मुझे हीरोइन बनाने में लग गए थे- सोनाक्षी बातचीत में सोनाक्षी आगे कहती हैं, "सलमान मुझे 16 साल की उम्र से ही फिल्मों में आने के लिए कहते थे। उस वक्त मेरा वजन ज्यादा था और वो मजाक में कहा करते थे ये क्या फैशन डिजाइनिंग-विजाइनिंग कर रही हो? टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें एक्टर बनना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा था, नहीं! क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? मैंने साफ कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन अभिनेत्री बनूंगी।"

किस्सा सोनाक्षी ने सुनाया लैक्मे फैशन फीक का किस्सा सोनाक्षी बोलीं, "एक दिन मैं लैक्मे फैशन वीक में थी, जहां मैं अपने कॉलेज की तरफ से बतौर वॉलंटियर गई थी। मुझे 5 दिनों के लिए 3,000 रुपये मिले थे। वहां सलमान ने मुझे देखकर पूछा, तुम क्या कर रही हो यहां? मैंने कहा ये मेरी पहली नौकरी है। ये सुनकर सलमान हंसकर बोले, ठीक है तो अपनी पहली सैलरी से मुझे डिनर पर ले चलो। मैंने मजाक में कहा कि 3,000 रुपये में आपका डिनर हो ही नहीं सकता"

प्रस्ताव सोनाक्षी को जब मिला 'दबंग' का प्रस्ताव सोनाक्षी ने कहा कि कॉलेज के दौरान उनका काफी वजन कम हो गया था। उसके बाद खान परिवार ने उन्हें अमृता अरोड़ा की शादी में देखा। अरबाज खान उनके पास आए और बोले कि उन्हाेंने एक फिल्म लिखी है और सोनाक्षी उस रोल के लिए बिल्कुल फिट हैं। उन्हें बिल्कुल वैसी ही देसी लुक वाली अभिनेत्री चाहिए थी, लेकिन उस वक्त सोनाक्षी ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था।