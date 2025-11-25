LOADING...
बॉक्स ऑफिस: '120 बहादुर' को चौथे दिन लगा तगड़ा झटका, 'मस्ती 4' भी पिछड़ी
लेखन ज्योति सिंह
Nov 25, 2025
10:22 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हुई थी। 4 दिनों के अंदर ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म 'मस्ती 4' का संघर्ष भी बॉक्स ऑफिस पर जारी है। हैरानी की बात ये है कि दोनों ही फिल्में कमाई के मामले में बहुत पिछड़ गई हैं और फ्लॉप होने की कगार पर हैं।

'120 बहादुर' की चौथे दिन धड़ाम हुई कमाई

फरहान अभिनीत फिल्म '120 बहादुर', 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है जिसमें अभिनेत्री राशि खन्ना अहम किरदार में हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कुल 1.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। बता दें कि इसने पहले दिन 2.25 करोड़, दूसरे दिन 3.85 करोड़ और तीसरे दिन 4 करोड़ कमाए थे। इस तरह '120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर 11.50 करोड़ रुपये ही कमा सकी है।

'मस्ती 4' भी चौथे दिन बंटाधार

'मस्ती 4' जो अभिनेता रितेश, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी की एडल्ट-कॉमेडी फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त है, उसका हाल भी बुरा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जो '120 बहादुर' के ताजा आंकड़े से थोड़े ज्यादा हैं। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी 'मस्ती 4' रिलीज के 4 दिनों में सिर्फ 10 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है। फिल्म का बजट करीब 25 करोड़ रुपये है, जिसे पार करना मुश्किल है।