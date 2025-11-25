अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखा- एक और वीर महापुरुष चले गए
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद क्षति से पूरे फिल्म जगत पर शोक के बादल छा गए हैं। भारतीय सिनेमा के सितारों ने अभिनेता के निधन पर शोक जताया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने जिगरी दोस्त और सह-कलाकार धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अभिनेता को एक वीर पुरुष बताया, जिनके न रहने से एक अपूरणीय शून्य पैदा हो गया है।
शोक
अमिताभ ने शोक व्यक्त किया
अमिताभ ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'एक और वीर महापुरुष हमें छोड़कर चले गए... अपने पीछे एक असहनीय ध्वनि के साथ एक सन्नाटा छोड़ गए...' उन्होंने लिखा, 'धरम जी महानता के प्रतीक, जो न सिर्फ अपनी प्रसिद्धी, शारीरिक उपस्थिति के लिए बल्कि अपने दिल की विशालता और सरलता के लिए जाने जाते हैं। वह अपने साथ पंजाब की उस मिट्टी को लाए थे, जहां से वह आए थे, और उसके स्वभाव के प्रति सच्चे रहे।'
दर्द
अमिताभ की पोस्ट में दिखा दर्द
अमिताभ ने आगे लिखा, 'अपने गौरवशाली करियर के दौरान वह बेदाग रहे, एक ऐसी बिरादरी में जिसने हर दशक में बदलाव देखा। बिरादरी में बदलाव हुए, लेकिन उनमें नहीं। उनकी हंसी, आकर्षण और गर्मजोशी, उनके आसपास तक आने वाले सभी लोगों में फैली। हमारे चारों ओर का वातावरण शून्य हो गया है।' बता दें कि अमिताभ और धर्मेंद्र ने 'शोले', 'नसीब', 'चुपके चुपके', 'अंधा कानून' और 'राम बलराम' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था।