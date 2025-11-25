अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखा- एक और वीर महापुरुष चले गए

अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के निधन पर दी भावुक श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 09:21 am Nov 25, 202509:21 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद क्षति से पूरे फिल्म जगत पर शोक के बादल छा गए हैं। भारतीय सिनेमा के सितारों ने अभिनेता के निधन पर शोक जताया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने जिगरी दोस्त और सह-कलाकार धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अभिनेता को एक वीर पुरुष बताया, जिनके न रहने से एक अपूरणीय शून्य पैदा हो गया है।