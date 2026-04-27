बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' पर 10वें दिन हुई नोटों की बारिश, 'माइकल' ने भी लूटा बॉक्स ऑफिस

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Apr 27, 202609:33 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अलग-अलग शैली की फिल्मों ने कब्जा जमाया हुआ है। एक तरफ अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' दर्शकों का फुल मनोरंजन कर रही है। उसके सामने अविनाश तिवारी की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' खड़ी है। माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का जादू भी भारतीय दर्शकों पर चलता दिख रहा है। इन तीनों के आगे 'धुरंधर 2' भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए जानते हैं इन सभी की ताजा कमाई।